Oprava Barrandovského mostu v Praze bude delší, než silničáři očekávali. Důvodem je horší stav konzol na okraji mostu. Přesné datum ukončení oprav zatím není dáno, stále ale platí, že rekonstrukce skončí letos. Novinářům to v pondělí řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter. Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin.

TSK v polovině května oznámila, že tento termín nestihne. Nyní se podle Hřiba a Richtera proti květnovým očekáváním datum ukončení dále oddaluje. Důvodem je, že řešení problému s konzolami bylo složitější, než silničáři předpokládali.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jezdí auta ve směru ze Smíchova do Braníku a který je již opraven, a severní, po němž jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

„My jsme před vás zhruba před měsícem předstoupili a oznámili jsme, že se objevily nové závažné okolnosti, které se nedaly zjistit dopředu a které vedou k tomu, že je nutné vytvořit nové technické řešení, jak opravit Barrandovský most. Zdá se, že se podaří skutečně most stále ještě opravit tento rok, přestože dojde k prodlení,“ řekl v pondělí Hřib.

Silničáři na jaře zjistili, že se při betonování na okraji mostu ohýbá konzola a že původní beton je ve velmi špatném stavu. „Hledali jsme technické řešení, jak konzolu zachránit a pokračovat. Konzolu proto podepřeme, aby se neohýbala,“ řekl Richter.

Dělníci ji musí výrazně zesílit a navrtat kotvy do původního betonu a rovněž provázat armaturu. „Stávající výztuž betonu je velmi zesílena a my, abychom zavrtali jednu kotvu, musíme vrtat třeba desetkrát, je to velmi náročné. Vrtáte a dovrtáte a musíte se vrátit, protože kotvy jsou až 400 milimetrů dlouhé a opakování vrtů je zdlouhavé. Celkově je tam 90 000 vrtů,“ řekl Richter.

Kdy přesně bude oprava mostu hotova, Hřib s Richterem neřekli. Záležet bude podle nich mimo jiné na počasí nebo dalším postupu zjišťování, v jakém stavu most je. Nyní již podle Hřiba vědí, že severní část je stejně zchátralá, jako byla nyní již opravená jižní část mostu.

Nynější dopravní opatření se nemění. To znamená, že řidiči po mostě jezdí v obou směrech třemi namísto čtyř jízdních pásů. Zavřena je kvůli plynulosti nájezdová rampa ze Strakonické a řidiči v tomto směru musí využít obratovou rampu na Lihovaru.