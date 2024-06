Predikovat krátkodobý vývoj akciového trhu je v jakékoliv době obtížná činnost, hraničící s pošetilostí. Zatímco dlouhodobý vývoj cen akcií je bez větších pochyb určován ziskovostí firem, výší úrokových sazeb, růstem ekonomiky a dalšími faktory z kategorie označované jako fundamentální, krátkodobější vývoj v horizontu nejen hodin a dnů, ale celých týdnů a měsíců je určován mnoha jinými vlivy. Nebo může být do značné míry i náhodný. Pro predikci krátkodobějšího vývoje mnoho analytiků sleduje jednak tzv. technické ukazatele trhu a též psychologii investorů. Je zajímavé, jak rozporuplné signály aktuálně tyto uvedené techniky ukazují.

Psychologickou neboli behaviorální analýzu lze jednou větou shrnout do rčení klasika, že nakupovat se má tehdy, „když v ulicích teče krev“. Jinými slovy v okamžiku naprostého pesimismu je nejvýhodnější investovat. Naopak „když o akciích mluví i čistič bot“, je dobré prodávat. Při čtení názorů mnoha analytiků a komentátorů v současné době by podle výše uvedené poučky bylo správné spíše nakoupit. Velmi často je totiž slyšet pesimismus ve formě názoru, že akcie jsou předražené, naceněné k dokonalosti a korekce je nevyhnutelná.

Může to znít trochu schizofrenně, ale do tábora těchto analytiků se řadí i autor tohoto komentáře. Tento názor se do značné míry opírá o fakt, že podle řady fundamentálních ukazatelů jsou akcie na vyspělých trzích opravdu dost předražené. Například poměr cen akcií k tržbám u indexu S&P 500 nyní dosahuje hodnoty 2,92, zatímco průměr od roku 2000 je 1,75, tedy o 40 procent níže. Výstrahu nyní indikují ukazatele tzv. šířky trhu. Růst indexů na nová maxima je totiž tažen jen pár firmami s obří kapitalizací, zatímco zbytek trhu stagnuje a řada firem klesá. Tato konstelace se v minulosti často vyskytovala na vrcholech cen.

Výše uvedené naznačuje, že nakupovat akcie na vyspělých trzích na dlouhodobé pasivní držení není v současné době z historického pohledu příliš výhodné, nicméně z pohledu kratšího hudba hraje, a tak dává smysl tančit.