Koncentrace akciových trhů je jev, při kterém se čím dál větší část růstu akciových trhů soustřeďuje v čím dál menší skupině titulů. Obyčejně zdravý ekonomický růst je doprovázen širokým růstem akciových titulů a menší společnosti naopak mají tendenci růst rychleji než ty větší. Ovšem dnešní americký akciový trh je pravým opakem toho, kdy hrstka největších společností tvoří drtivou většinu růstu akciových trhů a středně velké a menší společnosti obecně reálně v posledních letech nerostou.

Období silné koncentrace akciových trhů obyčejně značily konec hospodářského cyklu, kdy ekonomický růst již oslabuje a dále následuje recese. Zpravidla konec cyklu spoluvytváří centrální banky, které zvyšují úrokové sazby, aby růst příliš nepodněcoval inflaci. Prostředí zpomalujícího růstu a vysokých úrokových sazeb nahrává právě těm největším a nejstabilnějším společnostem.

Extrémní koncentrace na americkém akciovém trhu začala vznikat po nástupu pandemie covidu-19 v důsledku likviditních programů a později rostoucích sazeb. Tato koncentrace byla velmi význačná v minulém roce, kdy média se často zmiňovala o takzvané „velké sedmičce“ (magnificent seven).

Ovšem málokdo tuší, že se koncentrace v letošním roce výrazně prohloubila. Na počátku roku 2024 10 největších titulů tvořilo 34 procent indexu S&P 500. Dnes se tento poměr zvýšil na 38 procent a do konce roku to může být více než 40 procent. Jinými slovy – 10 největších společností v USA má představovat dvě pětiny ekonomiky 500 největších společností. To je extrém. Oproti tomu menší společnosti (například index Russell 2000) za poslední čtyři roky po započtení inflace vůbec nevyrostl. To je alarmující a nesvědčí to o zdravé ekonomice či trhu.

V BH Securities se obáváme, že tento trend bude pokračovat, dokud snížení úrokových sazeb nezačne být reálné. Historicky ale Fed snižuje sazby v recesi, bude tedy následovat recese? Mnohé tomu nasvědčuje, nicméně bych nepodceňoval odhodlání současné administrativy USA zvítězit nadcházející listopadové volby. Načasování případné recese je tak velmi nejisté.