Na malých akciových trzích nepřekvapí, že se všechno točí kolem pár titulů. Třeba v Praze. Jenže to samé se děje i na největším trhu na světě, kterým je ten americký. A navíc jsme v situaci, kdy se investoři upínají k těmto firmám i proto, že jiné podpůrné faktory chybějí.

Po celý první kvartál stál růst amerických akcií dominantně na tématu umělé inteligence, vše ostatní šlo stranou. Jak to bývá, strmý růst se po čase unavil a přišly pochybnosti o tempu vzestupu. Investoři si při té příležitosti všimli, že se mezitím vytratil příznivý výhled pro úrokové sazby, na který dříve sázeli. A vstupujeme do výsledkové sezony, jež nejspíš potvrdí, že slušný růst ekonomiky zdaleka neznamená plošné vylepšení zisků.

Od amerických firem (S&P 500) se za první kvartál čeká meziroční zvýšení zisků jen o dvě procenta. Sedm největších má však vykázat růst o 38 procent, takže na ostatní vlastně zbývá pokles. Tato sedmička statečných či „Mag 7“ totiž při současné extrémní koncentraci představuje asi čtvrtinu celé hodnoty trhu. A v rámci těchto sedmi největších technologických jmen visí výkon za první kvartál z většiny na masivním růstu společnosti Nvidia.

Trhy jsou v situaci, kdy před sebou nevidí jiný zdroj potenciálního optimismu než právě výsledky velkých technologických společností. Investoři jsou proto náležitě nervózní a reagují extrémně citlivě na čísla a výhledy. V posledních dnech jsme to viděli na akciích Tesly či Mety, od kterých se okamžitě odvíjejí změny očekávání pro další z firem.

Nervozita a zvraty budou pokračovat, dokud v druhé polovině května nezveřejní výsledky poslední a nejdůležitější člen. Nvidia, firma, kterou AI horečka vynesla do nebes. Poté co obrovským způsobem navýšila výhled svých tržeb a zisků, dokázala své plány ještě překonat a výhledy ještě vylepšit. Opakovaně. Očekávání jsou tedy vysoká a extrémně soustředěná do jednoho bodu. Všichni budou v napětí, jestli Nvidia zvedne zisk o více než 400 procent a jaký další vzestup přislíbí.