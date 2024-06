Indie potřebuje rychle zvýšit výrobu elektřiny, aby uspokojila rostoucí poptávku. Sází proto na fosilní zdroje. Očekává se, že ve fiskálním roce do konce března 2025 se kapacita uhelných elektráren zvýší o 15,4 gigawattu (GW), což je nejvyšší přírůstek za devět let. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.

Indie má ambiciózní cíle v oblasti čisté energie, ale rychlý hospodářský růst prodloužil závislost země na uhlí, které je považováno za nejšpinavější fosilní palivo. Uhlí má na výrobě elektřiny v zemi nyní podíl tři čtvrtiny a vláda předpokládá, že zůstane hlavním palivem nejméně po další desetiletí.

Situaci zhoršuje sílící vlna veder, která každoročně zvyšuje spotřebu elektřiny na nové rekordy. Například metropole Dillí tento týden zaznamenala denní spotřebu 8647 megawattů, informovala britská stanice BBC. Za zvýšenou spotřebou elektřiny podle úřadů stojí například častější používání ventilací.

Za posledních deset let se Indii podařilo zvýšit kapacitu obnovitelných zdrojů energie o více než 100 gigawattů. Rozvoji obnovitelných zdrojů však brání nedostatečné kapacity skladování elektřiny.

Bateriové úložiště je na konkurenčním indickém trhu s elektřinou stále nedostupnou záležitostí a většina projektů přečerpávacích vodních elektráren, které jsou alternativní technologií skladování, je stále v počáteční fázi. Dalšími nízkouhlíkovými možnostmi jsou velké přehrady a jaderné elektrárny, ty se ale také rozvíjejí pomalu.

Indie loni uvedla, že do roku 2030 plánuje zvýšit kapacitu uhelných elektráren téměř o 90 GW. V současnosti jsou ve výstavbě uhelné elektrárny s celkovou kapacitou 28,5 GW a v příštích třech letech má být podle zdrojů zadána výstavba uhelných elektráren s kapacitou 50 GW.