Jako fundamentálně orientovaní kontrariánští investoři nyní v Consequ v rámci naší globální akciové alokace sázíme především na dva segmenty. Oba momentálně považujeme za výrazně podhodnocené a zároveň s výrazně nadprůměrným potenciálem pro silně kladné zhodnocení v následujících letech.

První sázkou jsou rozvíjející se trhy, v čele se střední Evropou, Asií a Latinskou Amerikou. Tyto trhy se na bázi indexu MSCI Emerging Markets v průměru obchodují za P/E 15x, analytici na ročním horizontu očekávají růst zisků o 19 procent a očekávaný dividendový výnos činí 2,9 procenta. Tyto hodnoty jsou přitom podstatně atraktivnější než u amerických akcií na bázi indexu S&P 500, které se v průměru obchodují za P/E 26x, analytici očekávají růst zisků o 11 procent a očekávaný dividendový výnos činí 1,4 procenta.

Druhou sázkou jsou hodnotové akcie z tradičních sektorů, jako jsou zpracovatelský průmysl, energetika či finančnictví. Na bázi indexu MSCI All Country World Value se v průměru obchodují za P/E 15x, analytici očekávají růst zisků o pět procent a očekávaný dividendový výnos činí 3,2 procenta. Tyto hodnoty jsou přitom v celkovém srovnání daleko atraktivnější než u růstových akcií, které jsou nyní tvořeny především cennými papíry společností z IT sektoru. Index MSCI All Country World Growth se totiž obchoduje za P/E 33x, analytici očekávají růst zisků o 12 procent a očekávaný dividendový výnos činí 0,9 procenta.

Pokud jde o největší současné miláčky investorů, tedy akcie společností z IT sektoru, tak ty se na bázi indexu MSCI All Country World IT v průměru obchodují za P/E 40x. To je podle mého názoru příliš výrazná, 73procentní valuační prémie vůči desetiletému průměru na úrovni 23násobku ročních zisků. Ty aktuální valuace proto odrážejí příliš optimistická očekávání investorů ohledně dynamiky tržeb a zisků v následujících letech, což otevírá výrazný prostor pro negativní překvapení v nadcházejících kvartálních výsledkových sezonách.