Pro energetickou skupinu Energo-Pro začal letošní rok dobře. Její vodní elektrárny v Turecku, Bulharsku a Gruzii a nově ve Španělsku vyrobily za první tři měsíce téměř 1,2 TWh elektřiny. Pro srovnání, všechny vodní elektrárny v Česku za celý loňský rok vyrobily 2,3 terawatthodiny. Skupina českého podnikatele Jaromíra Tesaře tak dosáhla konsolidovaných výnosů 356,3 milionu eur (asi 8,9 miliardy korun), což je zhruba stejně jako loni.

Mnohem vyšší byl však u Energo-Pro provozní zisk EBITDA, který meziročně narostl o 60 procent. Za celou skupinu byl 107,6 milionu eur, což je v přepočtu asi 2,7 miliardy korun.

Energo-Pro provozuje v Bulharsku, Gruzii, Turecku a Španělsku celkem 45 vodních elektráren s výkonem přes jeden gigawatt. Vedle toho má Tesař v Bulharsku a Gruzii ještě firmy na distribuci elektřiny, kterou dodávají 2,5 milionu lidem.

Za výrazným nárůstem provozního zisku Energo-Pro za první čtvrtletí stojí zejména vyšší výroba elektřiny, která kompenzovala nižší výkupní ceny. Tesařova skupina ji navýšila o 160 procent na zmíněných 1,2 TWh. Velkou měrou také proto, že už do konsolidovaného výsledku Energo-Pro začala počítat loni v říjnu koupené zdroje ve Španělsku (deset vodních elektráren o výkonu 167 megawattů v Baskicku) a především vodní elektrárnu Alpasan 2 na řece Murat v Turecku, která má výkon 280 MW. Bez nich by nárůst výroby byl 67 procent.

„Významným způsobem přispěly k nárůstu EBITDA. Připadl na ně provozní zisk 32 milionů eur,“ uvedl Petr Milev, generální ředitel skupiny Energo-Pro. Bez Španělska a Alpasanu 2 by EBITDA skupiny meziročně narostla ne o 40,5, ale „jen“ o 8,5 milionu eur.

Milev také potvrdil dubnový odhad celoročních výsledků. V něm Energo-Pro počítá s provozním ziskem EBITDA na úrovni 280 až 320 milionů eur.

Celkové zadlužení skupiny Energo-Pro narostlo o 13 procent na 1,15 miliardy eur, což je při nynějším kurzu necelých 29 miliard korun. Tesařovi se daří pravidelně refinancovat. Loni v létě například v Londýně rychle udal dluhopisy za 300 milionů eur (7,2 miliardy korun).

Energo-Pro má kořeny v roce 1994 a vždy se zaměřovalo na vodní energetiku. Nejprve Tesař spolu se svým tehdejším společníkem Jiřím Krušinou skupoval vodní zdroje v Česku. Postupně firma expandovala v Gruzii a Bulharsku. Mezi velké hráče se Energo-Pro dostalo projektem stavby nových zdrojů Alpasan 2 a Karakut v Turecku. Obě elektrárny stály kolem 20 miliard korun.

Až dosud byly obě vydělené do Tesařovy DK Holding Investments, mateřské společnosti Energo-Pro. Spolu s dvěma menšími vodními elektrárnami v Litoměřicích a Brandýse nad Labem nebo výrobcem vodních turbín Litostroj.

Zdroje Alpasan 2 a Karakut v roce 2022 poprvé fungovaly v celoročním režimu a měly provozní zisk EBITDA 84 milionů eur. Mimo konsolidovaný výsledek byly zařazené proto, že někteří zahraniční investoři do dluhopisů Energo-Pro berou Turecko jako rizikový trh – kvůli vysoké inflaci a autoritářskému chování dlouholetého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Milev předloni v rozhovoru pro HN uvedl, že cílem Energo-Pro je nakonec oba zdroje pod skupinu převést. Od 8. ledna se to stalo s Alpasanem 2, který už jede na plný výkon. Do konce roku 2025 má garantované výkupní ceny elektřiny ve výši 86 dolarů za megawatthodinu, do roku 2030 pak za 73 dolarů za MWh. Zároveň rovněž těží z plateb za služby výkonové rovnováhy. Druhá elektrárna Karakut zatím zůstává v DK Holding Investments.

V posledních době Tesař svoji závislost na Turecku snižuje. Loňský nákup deseti elektráren ve Španělsku byl jeho prvním velkým vstupem na trhy v EU. Zároveň se Energo-Pro zaměřilo na Latinskou Ameriku. Staví vodní elektrárnu Chorreritas o výkonu 20 MW v Kolumbii, kde má licence na celkem 178 MW. Vedle toho Tesař otevřel i kancelář firmy v Brazílii. Zde se spíše než na stavbu nových hodlá soustředit na akvizice nynějších vodních zdrojů.