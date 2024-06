Sněmovní volby by v červnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM zveřejněné v neděli televizní stanicí CNN Prima News. Druhá by skončila vládní ODS s 14,8 procenta hlasů a třetí by byli vládní...

23. 6. 2024 ▪ 2 min. čtení