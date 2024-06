Setkáváme se na pražském Albertově. V prostoru, který spíš než kancelář politické strany připomíná moderní, ale nevelký byt k přespání z Airbnb. „Jsme tu krátce,“ vítá nás na adrese, která zatím nefiguruje ani na stranickém webu, nedávno zvolená europoslankyně Přísahy Nikola Bartůšek. Jako by vše zatím bylo příliš čerstvé. „Na zahrádce to teď moc pálí, ale když kolega donese klíče, můžeme do altánku,“ nabízí nám později překvapivé posezení u rozhovoru mezi vinicemi. Nečekané jako motiv, který ji před pěti lety nasměroval do politiky.

Odešla tehdy zrovna na mateřskou dovolenou a svou agendu v rakouském azylovém centru, kde to dotáhla na pozici vedoucí pro azylové a migrační řízení, předala kolegovi. Včetně afghánské rodiny, v níž už delší dobu měli starosti, co si počít s otcem agresivním vůči svému okolí. „Snažili jsme se to ve spolupráci s policií řešit. Ale nebyla možnost ho deportovat, protože pocházel z válečné oblasti,“ popisuje Bartůšek, z jejíhož vyprávění byste zatím minimum politických zkušeností nehádali.

„Pak jednoho dne přišel do kanceláře a mého kolegu ubodal. Při odchodu potom venku ubodal jednoho pána. Dnes sedí za dvojnásobnou vraždu ve vězení,“ vzpomíná žena, která do Bruselu nastupuje za koalici Motoristů sobě a Přísahy.

A to jako dvojka kandidátky, tedy za lídrem Filipem Turkem, jenž měl už před volbami mnoho sledujících na sociálních sítích. I díky tomu získal přes 152 tisíc preferenčních hlasů. Lidí kroužkujících cíleně Bartůšek bylo 21 162, v kontextu 21 nově zvolených českých europoslanců podprůměrné číslo. Devětatřicetiletá socioložka, která vystudovala dvě zahraniční školy a mluví čtyřmi cizími jazyky, ale je se svým životopisem a zkušenostmi pro výkon mandátu v Bruselu vybavená naopak nadprůměrně.

