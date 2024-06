Současný systém oddlužení běží přesně pět let a osvobozeny od veškerých dluhů již byly tisíce lidí. Ze zjištění HN vyplývá, že novinka pomohla některým dlužníkům zbavit se i stamilionových závazků. Jde často o dnešní důchodce, kteří se před dvěma desítkami let zaručili za půjčky svých firem a po krachu podnikání dluhy narostly do neúnosné výše.

HN se zaměřily na případy největších dluhů z tříletých oddlužení – takto krátký proces je od 1. června 2019 možný pro důchodce a zdravotně postižené. Z 205 případů, kdy dluh přesahoval deset milionů, se celkem 142 dlužníkům podařilo oddlužení úspěšně dotáhnout, dvanáct jich v průběhu oddlužování zemřelo a 28 jich porušilo pravidla a spadli zpátky do nekonečných exekucí. „K nesplnění oddlužení dochází například z důvodu nepoctivého úmyslu,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Michal Pleskot.

