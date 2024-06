Když minulé úterý německý koncern Volkswagen oznámil, že do roku 2026 investuje do amerického start-upu Rivian až pět miliard dolarů, někteří automobiloví experti se divili proč. Rivian je totiž dlouhodobě ztrátový, jen za letošní první čtvrtletí byl v minusu 1,4 miliardy dolarů (necelých 33 miliard korun). A podle analytiků z banky Morgan & Stanley bude firma dál ve velkém prodělávat, a to i přes mohutnou investici od VW.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč investice Rivianu zrovna nepomůže.

Co přinese investice VW.

A co Rivianu.