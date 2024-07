Sony před několika lety ukazovala na veletrhu CES obří černobílou obrazovku. Nebyla to příprava na návrat do padesátých let, ale fascinující prezentace toho, jak může fungovat podsvícení LCD televizorů. MiniLED podsvícení vykreslilo zřetelný obraz,...

26. 6. 2024 ▪ 7 min. čtení