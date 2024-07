Historie investičních podvodů je fascinující čtení. Vlastně je to jako přes kopírák: okouzlující manažer, který je viditelně obklopen luxusem, prezentuje se dlouhodobými zkušenostmi a nabízí investice se slušným výnosem – tak akorát, aby nebudil pozornost, ale současně s podstatně lepším, než co nabízejí všichni kolem. Součástí je i pohádka o speciálních sofistikovaných finančních strategiích, které nemohou selhat a které zná jen on sám. A je vcelku jedno, zda jde o investice do měnových párů, světových indexů, komodit, cenných kovů, dluhopisů či start-upů – čím složitěji to vypadá, tím lépe.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Na co lákají podvodníci své vysoce vzdělané oběti?

Proč funguje stále ten samý příběh?

Zarazí podvody novela zákona o investičních společnostech?