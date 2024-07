Kouč španělské prvoligové Celty Vigo Claudio Giráldez není spokojen s tím, co má k dispozici do středu obrany. Pět hráčů mezi 23 a 29 lety v současném kádru nedává záruku, že klub v příštím ročníku španělské ligy nedostane zase 57 gólů a neskončí lépe než třináctý, což je jeho bilance z letoška. Nápad, jak posílit zadní řady, přišel ještě v době, kdy se blížil konec letošního Eura. Klub by měl angažovat Pepeho, legendu portugalského i španělského fotbalu, která ani v jednačtyřiceti letech nehodlá skončit s profesionální kariérou. V FC Porto sice původem Brazilec, jenž v době největší slávy zářil v Realu Madrid, nedostal další smlouvu, ale trenér galicijského celku Giráldez by ho neváhal zařadit do základní jedenáctky.

Věk je ve světě sportu stále přítomným tématem a ve spojení se špičkovými výkony vystupuje ještě víc do popředí. Pepe, vlastním jménem Kepler Laverán de Lima Ferreira, se na nedávno skončeném šampionátu stal nejstarším hráčem jeho historie, psané od roku 1960. Dres Portugalska, jež vypadlo ve čtvrtfinále, oblékl už ve 141 utkáních. Výsledek mužstva je spíš neúspěchem a hovoří se o odchodu několika stárnoucích hvězd, ale i kdyby pozvánku do reprezentace už Pepe nedostal, ještě aspoň rok se do ní bude nabízet.

