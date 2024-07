Skupina Mafra ke konci srpna přestane vydávat tištěné Lidové noviny (LN). Zpravodajský web Lidovky.cz zůstane a jeho obsah se rozšíří, zejména o názorové příspěvky. Sobotní příloha LN s názvem Orientace bude od září součástí deníku Mladá fronta DNES. V tiskové zprávě o tom informoval vydavatelský dům, který ke změnám týkajícím se LN přistoupil „vzhledem k vývoji na trhu“.

Důvodem je vývoj moderních technologií, náklady na papír a distribuci, uvedla Mafra na dotaz ČTK. „Naší snahou je zachovat značku Lidové noviny v moderní podobě,“ doplnil vydavatel. Se zaměstnanci jedná o jejich dalším působení, napsal. Zůstanou podle něj zejména komentátoři a autoři přílohy Orientace. „S částí zaměstnanců bohužel musíme pracovní poměr ukončit,“ uvedla Mafra. Podle serveru e15 o práci přijde kvůli ukončení vydávání deníku zhruba 40 lidí.

Předplatitelům LN firma nově nabídne bez změny ceny deník Mladá fronta DNES a také přístup k placenému online obsahu iDnes Premium za korunu do konce letošního roku. U Lidovek.cz se pak Mafra rozhodla posílit názorový obsah webu. „Čtenáři ‚internetového deníku‘ Lidovky.cz podle interních průzkumů preferují komentáře a glosy, které mají v historii Lidových novin významnou tradici,“ odůvodnila svůj krok firma.

Mediální analytik a šéfredaktor serveru Televizniweb.cz Jan Potůček ČTK řekl, že oznámení o konci tištěných LN je sice překvapivé, ale ne tolik s ohledem na vývoj prodeje deníků za poslední roky. „Obávám se, že to bude trend i do budoucna a následovat můžou další deníky. Propad prodeje je opravdu dramatický,“ uvedl.

„Smutné to je především kvůli historii LN. Myslím, že pokud by majitel měl větší snahu a nepožadoval tak vysokou cenu, dokázal by titul prodat a tím LN zachovat,“ řekl Potůček. Podle e15 mělo o deník zájem několik českých podnikatelů, žádný z nich se ale nedohodl s vlastníkem Mafry skupinou Kaprain. Developer Serge Borenstein deníku řekl, že nabízel za LN sto milionů korun, z jednání si ale odnesl dojem, že Kaprain nechce prodat samotný titul, ale vydavatelství jako celek.

Lidové noviny jsou jedním z nejznámějších českých deníků, poprvé vyšly 16. prosince 1893 v Brně. Asi nejslavnější éru zažily v době československé první republiky, kdy mezi jeho redaktory patřili známí čeští spisovatelé, včetně Karla a Josefa Čapkových či Eduarda Basse, jenž byl posléze i jejich šéfredaktorem. V roce 1989 se obnovené LN staly jedním ze symbolů sametové revoluce.

Mediální skupinu před časem převzala ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Spolu s Lidovými novinami a Mladou frontou Dnes skupina vydává mimo jiné i deník Metro nebo týdeník Téma. Portfolio skupiny ale zahrnuje širokou škálu titulů napříč segmenty, od deníků přes celostátní zpravodajské týdeníky a společenské časopisy po programové tituly, časopisy životního stylu pro ženy a další. Je mimo jiné také provozovatelem webů iDnes.cz nebo vyhledavače jízdních řádů IDOS.cz.