Češi se dožívají stále vyššího věku a jsou díky tomu i déle v penzi. Což je pro státní pokladnu neudržitelné. Vláda proto přichystala důchodovou reformu, podle níž by se věk odchodu na odpočinek postupně zvyšoval. Teď ale koalice řeší, že návrh ještě upraví. Jak vyplývá z podkladů, které mají HN k dispozici, do důchodu by se nakonec chodilo dříve, než kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) původně navrhoval.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak by si lidé polepšili ohledně odchodu do penze dle preferované varianty expertů koalice oproti původnímu návrhu důchodové reformy.

Proč vládní politici couvají od původního návrhu nekonečného růstu věku odchodu do penze.

Jak by pomalejší růst penzijního věku dopadl na státní rozpočet.