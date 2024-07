S druhým největším americkým státem si většina lidí asociuje především těžbu ropy, rodeo a typickou módu s klobouky a sponami. Do této představy zatím příliš nezapadaly technologické firmy, jejichž centrem je typicky Silicon Valley v Kalifornii. Texas ale nabízí podnikatelsky lákavé prostředí včetně nulové korporátní či dědické daně, díky čemuž se stává magnetem na společnosti ze všech sektorů americké ekonomiky.

Prvním náznakem ústupu Kalifornie ze slávy byla oznámení firem Hewlett Packard Enterprise a Oracle z roku 2020, že své centrály přesunou do texaského Houstonu, respektive Austinu. Hewlett Packard byl přitom v technologické komunitě považován téměř za otce zakladatele kalifornského Silicon Valley ve městě Palo Alto, neboť právě zde firma vyvinula své první komerčně úspěšné přístroje a stála u začátku masivního technologického boomu v této oblasti. Jako by se historie rýmovala – Oracle se přestěhoval do oblasti texaského Austinu, jíž se přezdívá Silicon Hills. Je zde sousedem Dellu či Tesly.

Právě přesun centrály Tesly (rovněž z Palo Alta) do Austinu v roce 2021 vyvolal vlnu reakcí, neboť její zakladatel Elon Musk veřejně pojmenoval důvody, které ho přiměly Kalifornii opustit. Muskovi vadily extrémní zásahy státu do svobody podnikání během pandemie covidu, které podle něj téměř znemožňovaly zaměstnancům chodit do práce. V úterý navíc Elon Musk v reakci na kontroverzní školský zákon v Kalifornii oznámil, že do Texasu přesune i svoji kosmickou společnost SpaceX a sociální síť X (dříve Twitter). Texas přivítal za poslední dva roky i producenta antiviru McAfee či druhého největšího těžaře ropy v USA Chevron. Obě firmy se stěhovaly opět z Kalifornie.

Poměrně překvapivým výsledkem těchto přesunů je nedávné oznámení „těžkých vah“ z Wall Street, že pracují na vzniku nové celonárodní burzy se sídlem právě v Texasu. Ta má reagovat na fakt, že jih USA se stává samostatným ekonomickým centrem a že newyorským burzám dlouhodobě klesá počet firem kvůli nákladné regulaci. Nová burza v Texasu by právě v tomto směru chtěla s New Yorkem soutěžit a u federálního regulátora se má zaregistrovat již letos. Konkurence je mocný fenomén a lze očekávat, že kalifornská legislativa a newyorské burzovní regulace budou muset dříve či později na dynamický jih USA reagovat.