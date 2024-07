Reporty o investičním trhu, které dostáváme od poradenských agentur, již delší dobu ukazují zajímavý trend, a tím je rozdíl ve vývoji výnosových měr u komerčních nemovitostí v jednotlivých zemích. Zatímco v zahraničí šly tyto ukazatele v posledních dvou letech razantně nahoru, v Česku tento trend nebyl tolik znatelný a rozhodně nedosahoval takových rozdílů jako v západní Evropě, a to i přes to, že ČNB sáhla k vyššímu zvyšování základní úrokové sazby než ECB.

Dalším zajímavým faktorem, který měl významněji ovlivnit výnosové míry v Česku, je plánované, ale i reálné stahování zahraničních investorů z českého realitního trhu, a to nejen tím způsobem, že zde nic nekupují, ale i reálně prodávají již vlastněná aktiva. A to zejména kancelářské budovy, které trpí v současné době stigmatem špatné investice, ale i obchodní centra a průmyslové nemovitosti.

Pokud by byl trh obdobný jako v předchozích letech, byl by výsledkem výše uvedených skutečností významný růst výnosových měr, a tedy pokles cen. V současnosti byl ale efekt spíše opačný, a to i přes fakt obou skutečností, k významnému propadu cen nedošlo, pouze k menším korekcím, případně snížení zasáhlo pouze některé segmenty nebo lokality trhu. Jednoznačným důvodem byl fakt, že nemovitostní trh podržel český kapitál, a to jak fondový, tak i private equity, který zastoupil v nabídkách chybějící zahraniční kapitál.

K tomu zjevně vedla obliba nemovitostí jakožto cílového investičního aktiva jak mezi investičními manažery, tak mezi finančními poradci a následně i mezi drobnými střadateli. Právě jejich důvěra a akumulované prostředky, které byly připraveny na nákup v případě zajímavých cen, zabránily propadu cen tak jako ve většině zemí západně od nás.

Velmi zajímavým signálem bylo také to, že mimo fondového kapitálu, který v Česku významně narostl jak v počtu subjektů na trhu, tak v objemu spravovaných peněz, se do nemovitostních investic nově zapojil také segment malých a středních firem a family office. Tyto segmenty většinou investují zisky ze svého podnikání nebo prodeje.

Došlo tedy k velmi zajímavému efektu, v EU velmi neobvyklému, jenž dokazuje jedno ze specifik českého investičního trhu, který je významně konzervativněji zaměřený než ostatní evropské trhy. Samozřejmě pokud lze nemovitosti v dlouhodobém horizontu považovat za konzervativní aktivum, ale to je asi již na jinou diskusi.