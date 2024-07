Kamala Harrisová si zajistila – zatím neoficiálně – podporu většiny delegátů nominačního sjezdu demokratů pro svoji prezidentskou kandidaturu. Tu v úterý rozjíždí naplno v jednom z klíčových států – ve Wisconsinu. Podle agentury AP jí vyjádřilo podporu 2500 delegátů, což je více než 1976 potřebných pro získání nominace. Oficiálně potvrdit ji může až sjezd plánovaný za měsíc v Chicagu. Je také možné, že demokraté příští týden svolají online zasedání delegátů, aby nominaci urychlili.

„Demokraté se překvapivě rychle sjednotili v podpoře Kamaly Harrisové. Jsou si vědomi toho, že nemají čas na hádky,“ říká Jeremy Shapiro, ředitel výzkumu think-tanku Evropská rada pro mezinárodní vztahy (ECFR). Shapiro je Američan, který už měsíce ve Washingtonu sleduje americkou volební kampaň a píše o ní analýzy. V dobách vlád prezidenta Baracka Obamy pracoval na americkém ministerstvu zahraničí. Rozhovor pro HN poskytl v pondělí odpoledne evropského času, tedy ani ne 24 hodin poté, co prezident Joe Biden oznámil stažení své kandidatury.

Jeremy Shapiro Foto: ECFR

Jaká je nyní nálada ve Washingtonu vzhledem k tomu, jak ojedinělá je situace, která vznikla kolem prezidentských voleb?

Lidé jsou samozřejmě trochu unavení ze všech těch věcí, které se děly v posledních několika týdnech. Bylo to docela mimořádné, ale právě v posledních 24 hodinách se objevuje jakýsi pocit, zejména na straně demokratů, že se situace otáčí a že teď mají volnou cestu vpřed. Zdá se, že se velmi, velmi rychle dohodli na kandidatuře Harrisové. Není to úplně hotové, ale je to opravdu mnohem dál, než by si člověk myslel, když to bylo oznámeno před necelým dnem. Republikáni si samozřejmě nadále velmi věří, myslím, že mají plán útoku na Harrisovou, který se příliš neliší od jejich plánu útoku na Bidena. V tomto smyslu se dynamika příliš nezměnila. Ale zdá se, že jsme nyní připraveni se posunout dál.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Kdo může být viceprezident.

Jaké jsou slabiny a silné stránky Harrisové.

Jaké jsou staré i nové slabiny Donalda Trumpa.