Stojí jich tu desítky a doslova čekají na vlak, který by mohly odvézt. Pohled do ostravského depa ukazuje hned několik kolon odstavených lokomotiv. Přitom je pracovní den a celozávodní dovolené se ještě naplno nerozběhly. Jenže poslední rok a půl se nákladní dopravě na české železnici mimořádně nedaří.

„Je to tak, že trh se opravdu zmenšuje,“ potvrdil HN šéf představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. „U nás je to dané hlavně poklesem přeprav uhlí, který pokračuje i letos. No a příliš příznivý dopad nemá ani situace v ostravské Liberty,“ dodal.

Právě kvůli problémům oceláren odstavilo ČD Cargo už během zimy několik ucelených souprav nákladních vozů, které pak bylo možné potkávat v řadě stanic na celé severní Moravě a ve Slezsku.

