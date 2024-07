Skupina Moravia Steel ve čtvrtek po jednání s ministry české vlády potvrdila svůj zájem o provozy hutě Liberty Ostrava. „Na setkání jsme představili naše konkrétní kroky k rychlému převzetí druhovýroby v Liberty Ostrava, což umožní významné části zaměstnanců společnosti setrvat v zaměstnání,“ řekl Petr Popelář, předseda představenstva Moravia Steel. Dosud měla skupina, jež je díky Třineckým železárnám momentálně největším výrobcem oceli v Česku, zájem o rourovnu, kde pracuje 800 lidí. Nově se k nim zřejmě přidává zájem také o válcovny, kde pracuje asi 2000 lidí.

Pokud by insolvenční správce přijal návrh Moravia Steel na odkoupení části Liberty Ostrava, mohli by se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zaměstnanci vrátit do práce zhruba měsíc poté. V huti, která je od poloviny června v insolvenci, pracuje asi 5000 lidí. Majitelem hutě je od roku 2019 britsko-indický podnikatel Sandžív Gupta. Ten huť dovedl do úpadku. Firma má nyní na účtech necelý milion korun a vůbec žádné zásoby. Výroba oceli úplně stojí od loňského prosince.

Moravia Steel v prohlášení apelovala na zaměstnance Liberty, aby nepodávali výpovědi. „Chápeme, v jak těžké situaci se zaměstnanci nacházejí, ale s ohledem na jejich odbornost je jejich setrvání v současné chvíli klíčové,“ uvedl Tomáš Heide, generální ředitel Třineckých železáren.

Podle Stanjury podá Moravia Steel v nejbližší době insolvenčnímu správci Liberty Ostrava návrh na odkoupení druhovýroby huti. Součástí návrhu bude způsob financování provozu, zajištění vstupních surovin i to, kolik zaměstnanců by mohlo v provozu dále působit, řekl ministr. Stanjura zdůraznil, že o postupu nebude rozhodovat kabinet, řešení má na starosti insolvenční správce.

Podle ministra financí jsou ve hře i strategické plány pro prvovýrobu, jíž v Liberty Ostrava představuje produkce surového železa ve vysoké peci, výroba metalurgického koksu a provoz ocelárny, v níž se vyrábějí polotovary pro zpracování ve válcovně a rourovně.

Mluvčí skupiny Petra Macková Jurásková uvedla, že představitelé Moravia Steel ministry v Praze seznámili s plánem budoucího využití areálu nynější prvovýroby ostravské huti. Ten by měl zohlednit potenciální silné synergie mezi oběma podniky. Třinecké železárny nyní pracují na rozsáhlém dekarbonizačním projektu, který má zachovat výrobu kvalitní a zelené oceli. Do dekarbonizace v příštích letech investují až 40 miliard korun.

Ve střednědobém horizontu je podle Stanjury důležitá možnost udržení výroby takzvané zelené oceli v Česku. Při tom se používá nová technologie elektrických obloukových pecí. To znamená, že současné vysoké pece v Ostravě už by se nespustily. Stanjura připomněl, že vláda už s Třineckými železárnami uzavřela memorandum o podpoře pro tuto technologii. Nyní by se memorandum mohlo rozšířit i na provoz v Liberty. Podobným směrem se podle ministra ubírají i další členské státy EU, Česko by si ale v unii muselo vyjednat pravidla pro poskytnutí veřejné podpory.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V úterý oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2600 z asi 5000 zaměstnanců.

Moravia Steel patří čtveřici podnikatelů, z nichž nejvíce známí jsou Tomáš Chrenek a Ján Moder. Její loňský obrat byl necelých 67 miliard korun. Čistý konsolidovaný zisk skupiny klesl díky poklesu v ocelářství z 5,6 miliard korun na 94 milionů.