Budějovický Budvar každoročně odvádí do státního rozpočtu stovky milionů korun a za dvacet let se výrazně zvýšil jeho export do zahraničí: z 509 tisíc hektolitrů v roce 2005 na loňských 1337 tisíc hektolitrů. Svůj podíl na tom má také dnes už bývalá...

1. 7. 2024 ▪ 4 min. čtení