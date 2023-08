Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. V Česku začíná platit zákon o ochraně whistleblowerů. Tedy o ochraně lidí, kteří se odváží oznámit nepravosti ve firmách nebo ve státní správě.

Vypadá to na první pohled skvěle. Ovšem ve skutečnosti je to se zákonem stejné jako v Česku skoro se vším. Sice přichází pozdě, ale zato je důsledně polovičatý. Takže je nasnadě několik otázek. Proč je to v Česku s ohlašováním nepravostí tak komplikované? Co to o nás vlastně vypovídá? A je finální zpráva pozitivní, nebo negativní?