Krušné hory jsou nejrozsáhlejším českým pohořím, jejich příroda přitom dodnes není nijak plošně chráněná. Pouze jednotlivé nejcennější lokality patří do evropské soustavy Natura 2000. Teď by se mělo mnohé změnit. Ministerstvo životního prostředí v pondělí oznámilo, že začalo s vyhlašováním Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory, která bude svojí rozlohou největší v zemi. Proces by měl trvat zhruba dva roky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Ministerstvo životního prostředí začalo vyhlašovat CHKO Krušné hory.

Co to bude pro dosud jediný nechráněný horský masiv znamenat?

Vítají to tamní obyvatelé?