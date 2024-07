Česká pošta v letošním prvním pololetí prodala nemovitosti téměř za půl miliardy korun. Loni za celý rok to byly nepotřebné budovy a pozemky za 690 milionů korun, o rok dříve 50 budov za 1,2 miliardy korun.

Prodej majetku se podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka koná kontinuálně bez ohledu na loňské zrušení 300 poboček. Loni pošta prodala 45 budov. Podnik naopak ustoupil od prodeje takzvané hlavní pošty na rohu Jindřišské ulice a ulice Politických vězňů v Praze 1 zhruba za 1,5 miliardy korun. I s tímto objektem letos pošta počítala s výnosem z prodeje nemovitostí kolem 2,5 miliardy korun.

„Aktuálně není vypsaná žádná nabídka na odkup Jindřišské. Variant, jak s budovou dále nakládat, je více. Jednou z nich je možnost vypsání zakázky na lease agenta, který by s prodejem budovy pomohl,“ řekl mluvčí.

Do budoucna pošta počítá vedle odprodeje nemovitostí i s možnou nabídkou části podniku zabývající se balíkovými službami. Komerční Balíkovna by se měla od státního podniku oddělit v příštím roce. „Česká pošta začátkem srpna vypíše výběrové řízení na poradce, který jí pomůže s aspekty, které souvisí s ekonomickou a právní transakcí, jejímž předmětem bude právě Balíkovna. Jednou z variant je prodej 100 procent Balíkovny. Časový horizont předpokládáme do 12 měsíců od výběru poradce,“ dodal mluvčí.

Výnos z prodeje Balíkovny podle vyjádření generálního ředitele pošty Miroslava Štěpána na serveru Seznam Zprávy nepřekročí čtyři miliardy korun, ale může být i mnohem nižší. Bude záležet na předmětu transakce. Podle něj má jít o prodej majority až 100 procent.