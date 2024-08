Počet fúzí a akvizic v ČR byl v prvním pololetí nejnižší za šest let. Zároveň se ale na trhu projevuje trend zájmu o velké transakce, celkový objem fúzí vzrostl trojnásobně. Ve zbytku roku lze v Česku očekávat oživení, řada transakcí je těsně před dokončením. Objem fúzí ve světě je mírně vyšší než loni, vyplývá z aktuální analýzy poradenské firmy PwC.

V ČR bylo v prvním pololetí 45 obchodů, loni ve stejnou dobu to bylo 81 transakcí. Objem transakcí prudce vzrostl a dosáhl 1,4 miliardy dolarů, tedy 32,3 miliardy Kč, proti loňským 430 milionům dolarů. To je v přepočtu zhruba 9,9 miliardy korun. Zatím největší letošní českou investicí je vstup polostátní společnosti ČEZ do distributoru plynu GasNet.

Celosvětový objem fúzí a akvizic dosáhl 1,312 bilionu dolarů, meziročně o pět procent více. Také ve světě se projevuje trend větších obchodů. „Obavy a nejistoty z budoucího vývoje ekonomiky postupně odeznívají a trh se začíná oživovat. Přispívají k tomu nižší úrokové sazby i zlepšený stav ekonomiky, ať už obnovení ekonomického růstu či inflace pod třemi procenty. Objevují se díky tomu i první opravdu velké obchody, byť řada z nich je teprve rozjednaných a dokončí se až ve druhé polovině roku,“ uvedl partner PwC pro fúze a akvizice Jan Hadrava.

Také výhled v ČR do druhé poloviny roku hodnotí pozitivně. České firmy mají dostatek kapitálu, daří se jim a chtějí expandovat. „V poslední době navíc sledujeme zajímavý trend, kdy roste jejich chuť nakupovat i v zahraničí, zejména v západní Evropě,“ podotkl. Stále častější nákupy v zahraničí svědčí podle něj o tom, že pro české investory je domácí trh v mnoha ohledech malý, že mají sebevědomí i peníze na to, aby vstupovali do velkých transakcí v zahraničí.