Zájem o provoz závodů rourovny a válcovny plochých výrobků zadlužené Liberty Ostrava mají dvě společnosti – Vítkovice Machinery Trade ze skupiny CE Industries miliardáře Jaroslava Strnada a Třinecké železárny ze skupiny Moravia Steel, které svůj zájem o provoz druhovýroby projevily už koncem července při jednání se zástupci české vlády. Hodnocení obou nabídek by ještě do konce týdne mohl obdržet prozatímní věřitelský výbor. ČTK to dnes sdělil insolvenční správce Šimon Peták.

„Obě nabídky v tomto týdnu důkladně vyhodnocujeme a vyvíjíme maximální úsilí k tomu, abychom dosáhli co nejlepších podmínek v oblasti úvěrového a tollingového financování. Předpokládáme, že hodnocení obou nabídek předložíme prozatímnímu věřitelskému výboru do konce tohoto týdne,“ řekl Peták.

Uvedl, že takzvaný tolling by mohl znamenat udržení 1500 až 1700 pracovních míst v obou závodech a další pozice v obslužných provozech. „Hutě spolu s tollingovým financováním dále formou úvěru získají prostředky na výplaty těchto zaměstnanců. Zajištěním provozu také bude udržena hodnota těchto částí podniku, což je důležité pro majetkovou podstatu a uspokojení věřitelů,“ doplnil Peták. S nabídkami obou zájemců se prozatímní věřitelský výbor seznámil už na svém středečním jednání. Podle dřívějších informací ČTK je záměrem tollingu i udržení obchodu. Huť by tedy od tollingové společnosti získaný materiál nejen zpracovávala, ale výrobky i prodávala, aby se udržel obchod.

Insolvenční správce zároveň připravuje i prodej nepotřebného majetku huti, který by pravděpodobně mohl začít do dvou měsíců. „Zisk z prodeje bude zahrnut do majetkové podstaty pro následné uspokojení věřitelů,“ řekl Peták.

Krajský soud v Ostravě v pátek zakázal Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva nově vykonává právě insolvenční správce. Soud tak vyhověl návrhu prozatímního věřitelského výboru a insolvenčního správce na omezení majetkových práv. Omezení platí například pro nakládání s vnitroskupinovými pohledávkami nebo emisními povolenkami a právě i pro provozování rourovny a válcovny plochých výrobků, tedy závodů 15 a 16.

Dispoziční právo k ostatním závodům má ale nadále představenstvo huti. Jde například o závod 14, tedy válcovnu a drátovnu, kde záměrem huti bylo spolupracovat s polskou firmou Donquixote, která se zaštituje společností Qarmet. Peták tento postup huti opakovaně kritizoval. O dalším zachování provozu se podle Petáka hovořilo i na středečním jednání prozatímního věřitelského výboru, kterého se účastnili i zástupci huti. Insolvenční správce tvrdí, že na jednání odmítli sdělit informace o dalším postupu souvisejícím se zachováním provozu závodu 14.

„Naopak se dlužník svými vyjádřeními vůči prozatímnímu věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci snaží zcela účelově navodit dojem, že představenstvo hutí rozhodnutím soudu z minulého týdne o omezení dispozičních práv ztratilo veškerá dispoziční práva k výkonu manažerských činností. Takové tvrzení je samozřejmě nepravdivé a jde jen o snahu představenstva zbavit se odpovědnosti za část podniku, ke které má představenstvo hutí i nadále dispoziční práva,“ uvedl Peták. Vyjádření zástupců Liberty Ostrava ČTK zjišťuje.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma, od června je firma v úpadku. Před časem firma oznámila plán na hromadné propouštění, kdy má z huti na podzim odejít 2300 zaměstnanců ze současných více než 4000, a začala odstavovat koksovnu. Podle odborů už ale část zaměstnanců ohrožených hromadným propouštěním firmu opustila sama. Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.