Vládě Petra Fialy (ODS) vzniká nová konkurence, před kterou se musí mít na pozoru. A pro současnou koalici může být mnohem větší problém než to, zda si třeba někdejší šéf TOP 09 Miroslav Kalousek založí novou stranu. I kdyby se tak totiž stalo, Kalousek je přes všechny rozpory po sněmovních volbách pro Fialu logický koaliční partner. Zásadní změny se však nově týkají i stran, s nimiž by Fiala do koalice rozhodně nechtěl – v čele s hnutím ANO.

Tak jako poslední sněmovní volby na podzim 2021 byly ve znamení spojování sil právě proti ANO a jeho šéfovi Andreji Babišovi, v říjnu 2025 může to samé pocítit vládní koalice tvořená Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Piráty. Spolupracovat teď začínají strany, u kterých to bylo léta nemyslitelné.

„Je to trend, který pozoruji hlavně poslední tři čtyři měsíce. Dosavadní rivalové ukazují, že se dokážou dohodnout,“ vysvětluje ředitel agentury Median Přemysl Čech. Stranám vládní koalice může tento jev rozbít hned několik dosud trvajících jistot, kterými se členové Fialova kabinetu často uklidňují, když jim průzkumy predikují pokles volebních preferencí.

