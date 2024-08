Je to poprvé v tomto volebním období, kdy průzkum některé z respektovaných agentur ukázal, že by se strana bývalého policisty Roberta Šlachty Přísaha dostala do sněmovny. Ve čtvrtek zveřejněný průzkum Medianu Přísaze přisoudil rovných pět procent hlasů. To se od podzimu 2021 u žádné z agentur, které jsou součástí profesního sdružení Simar a jejichž šetření jsou dlouhodobě mapována například serverem mandáty.cz, nestalo. Z průzkumu nelze vyvodit, jaký vliv na preference Přísahy měl její koaliční partner z evropských voleb Motoristé sobě.

„Do takového detailu nejdeme. Kontinuálně sbíráme data jednotlivých stran, nikoli koalic,“ vysvětluje pro HN ředitel Medianu Přemysl Čech.

Data pro šetření nicméně byla sbírána během celého června. Tedy měsíce, kdy se konaly eurovolby, v nichž Přísaha s Motoristy získala dva mandáty a jasným tahounem uskupení podle výsledků byl kandidát motoristů Filip Turek. Obě strany zároveň netají, že mají ze spolupráce radost a jejím vyústěním by měly být příští sněmovní volby, po nichž Přísaha s Motoristy chtějí promluvit do sestavování vlády.

HN se proto lídrů obou stran i dalších jejich představitelů zeptaly, s kým by v případě volebního úspěchu chtěly jít do vlády víc: s koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) vedenou Petrem Fialou (ODS), nebo s hnutím ANO v čele s Andrejem Babišem. Výsledek je jednoznačný.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál S kým by představitelé Přísahy a Motoristů sobě šli radši do koalice a proč.

Jak dopadl nejaktuálnější volební model agentury Median.