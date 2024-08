Pouze pět medailí získala česká výprava v Paříži, to je nejméně na letních olympijských hrách v samostatné historii země. Zlato vybojovali tenisté Tomáš Macháč s Kateřinou Siniakovou ve smíšené čtyřhře, kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál v individuálních závodech na kilometrové trati. Tým kordistů získal bronz, stejně jako oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Dosavadním českým minimem bylo sedm cenných kovů v roce 2008 v Pekingu. Před třemi lety získali Češi v Tokiu 11 medailí.

Hrám v Paříži dominovaly Čína a USA, obě země měly 40 zlatých medailí.

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval považuje pro budoucí české sportovní úspěchy za klíčové, aby se do přípravy vrcholových sportovců intenzivně zapojila věda a nové trendy. Řekl to novinářům na závěr her, které skončily v neděli.

V řadě disciplín svět českým sportovcům uniká. Například i tradičně evropské atletické disciplíny se globalizují, třeba v oštěpu bylo před Jakubem Vadlejchem kompletně mimoevropské pódium. „Dneska se trénuje úplně jinak. Biomechanika je zásadní. My jsme za vozem, nejsme na špici těch trendů. Nejsme schopni ty věci ani kopírovat, protože nechápeme souvislosti. Čest výjimkám,“ uvedl Kejval. Ten proto vítá projekt Národní sportovní agentury zaměřený na vrcholový sport, který zapojil známé kapacity, včetně fyzioterapeuta Pavla Koláře nebo lékaře Jiřího Dostála.

Šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta označil zisk pěti olympijských medailí z Paříže za impulz k zamyšlení. Český sport podle něj narazil na strop současných možností, který má základ v nedostatečné finanční podpoře svazů a úbytku reprezentačních hvězd. V tiskové zprávě Jansta uvedl, že by rád přesvědčil zástupce státu o změně a vylepšení systému. Plánuje také jednání se zástupci svazů, jejichž výsledky chce státu předložit.

„Narazili jsme do stropu českého sportu, který na mezinárodních akcích táhne povětšinou několik výjimečných osobností, dost často z rodinných sportovních klanů. Jenže nejsou to stroje na výrobu medailí, občas přijdou chyby a konkurence brutálně roste,“ míní Jansta.