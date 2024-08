Máte pocit, že Česko na olympijských hrách v Paříži neuspělo? Vyjádřeno absolutním počtem medailí máte pravdu. Pět cenných kovů je nejhorší výsledek v historii. Ovšem pokud zhodnotíme české účinkování z širší perspektivy, musíme říci, že na letošní výsledek budeme ještě rádi vzpomínat. Nevěříte?

Když srovnáme český medailový výsledek s okolními zeměmi, tak si vlastně nemáme na co stěžovat. Počtem obyvatel srovnatelné a ekonomicky bohatší Rakousko získalo také „jen“ pět medailí. Čtyřikrát lidnatější a výkonem ekonomiky srovnatelné Polsko si odvezlo cenných kovů pouze deset. No a Slováci? Ti se nestačili divit, když po třech týdnech her skončili s jednou jedinou a ještě jen bronzovou medailí.

Vlastně se tedy není za co stydět. Spíš to vypadá, že donedávna jsme na letních olympiádách hráli tak říkajíc nad své možnosti.

