Takové přivítání návštěvníci, kteří letos v prvních letních týdnech přijeli z celého světa obdivovat krásy Barcelony nebo se opalovat na sluncem rozpálených plážích Mallorky, určitě nečekali. Namísto vděčných obchodníků a hoteliérů je v ulicích katalánské metropole i centra a hlavního města ostrovní španělské provincie Palmy de Mallorca čekali nepřátelští demonstranti. Vraťte se domů! Turisty tady nechceme! Tohle není turismus, to je invaze! Tak zněly některé z nápisů na transparentech a cedulích, které měli protestující v rukou.

Obyvatelé obou populárních aglomerací, ale třeba i Malagy a dalších španělských měst dali průchod své léta hromaděné frustraci z toho, do jakých rozměrů turistický průmysl v jejich domovech v posledních dekádách dospěl. Ani dvouletá pauza pandemických zákazů, kdy si mohli od turistů odpočinout, jim nevzala důvody k nezdvořilosti, která tak úplně nejde dohromady s pověstnou španělskou vřelostí a pohostinností.

Loni dosáhl podle odhadů OSN počet mezinárodních cest bezmála devíti desetin předpandemické úrovně. V absolutních číslech to znamená, že lidé uskutečnili na 1,3 miliardy zahraničních výjezdů. Co se Evropy týče, dostala se už pouhých pět procent pod úroveň roku 2019. Například do zmiňovaného Španělska, loni celosvětově druhého nejčastějšího cíle výprav „dovolenkářů“, přijelo přes 85 milionů turistů; samotná Barcelona jich hostila bezmála osm milionů. A letos mají počty návštěvníků v zemích na starém kontinentu podle odhadů OSN rok 2019 překonat.

Masové demonstrace Španělů byly jen nejviditelnější částí odporu starousedlíků proti tomuto stavu. Apely na místní politiky, aby turistický byznys zkrotili a vrátili do nejoblíbenějších destinací zahraničních návštěvníků normální, snesitelný život, znějí také z mnoha míst v Itálii, Řecku nebo třeba Nizozemsku.

Turismus zaměstnává po celém světě na 330 milionů lidí. Milionům dalších ale davy cestovatelů dělají ze života ve městech peklo.

Ukradená města

Každý, kdo v poslední době navštívil některou z nejžádanějších a nejoblíbenějších turistických destinací, to dobře zná. V sezoně v ulicích téměř nepotkáte místní obyvatele. U památek se tvoří nekonečné fronty. Na plážích je hlava na hlavě. I člověka, který tu stráví pár dní, maximálně týdnů své dovolené, může přelidněnost letovisek či velkých měst otrávit. A co teprve starousedlíky.

