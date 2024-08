Až bude vláda Petra Fialy schvalovat návrh rozpočtu na volební rok, a k tomu dojde ještě během prázdnin, bude u toho i prezident Petr Pavel. Hlava státu už prohlásila, že nechce ministrům moc fušovat do řemesla, ale že chce dohlédnout na transparentnost rozpočtu a také na to, že koalice nebude ignorovat svoje priority. Což zní docela neškodně. Jaká vláda by chtěla ignorovat své priority? Navíc ve volebním roce?

Háček je ale v tom, kolik priorit vlastně vláda deklarovala.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál - Co všechno je pro vládu priorita.

- Jaká z priorit má nejvyšší prioritu.

- Jaké výdaje se osekat z principu nedají.