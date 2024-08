Více než 400 tisícům státních zaměstnanců navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí od září zvednout platy. Bez přidání jinak hrozí, že úředníci, zdravotníci nebo sociální pracovníci přejdou za vyšším výdělkem do soukromého sektoru. Plán za 6,5 miliardy korun však odmítá resort financí – stát na to nemá peníze.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje od letošního září navýšit základ platových tarifů přibližně polovině z téměř 850 tisíc státních zaměstnanců. A to buď o sedm, nebo o 10 procent. Týkalo by se to úředníků, pracovníků v kultuře, ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, ale také nepedagogických sil ve školství.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč je problém přidat peníze státním zaměstnancům.

Jak se k tomu staví jednotlivé úřady a ministerstva.