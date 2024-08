Na udržitelnosti se dá podle zakladatele venture kapitálové společnosti Soulmates Ventures Hynka Sochora obrovsky získat. On sám si pak klade nemalé cíle. Prostřednictvím tohoto akcelerátoru zaměřeného na technologické start‑upy, včetně těch specializujících se na zemědělství a životní prostředí, má ambici měnit svět. „Chceme skrze inovace pomoct světu, ale i této zemi, aby se tu lidem žilo lépe. Je sice jasné, že se planeta se změnami dokáže vypořádat, jenže na úkor člověka. Tomu bychom rádi zabránili,“ říká.

Zároveň je přesvědčený, že investoři mají rozhodovat o tom, jakou proměnou planeta v budoucnosti projde. V Soulmate Ventures se k tomu staví zodpovědně a opírají se i o názory expertů, s nimiž úzce spolupracují.

Nemáte někdy pocit, že ačkoliv máme zajímavé inovace, lidi jsou někdy neochotní je přijímat?

Hodně je to cítit ve zdravotnictví. Přijdete s nějakou inovací a ona je vlastně nekomfortní. Lékaři nám bohužel stárnou a nemají pak ani chuť něco měnit. Jedou ve starém modelu a raději budou řezat, i když vědí, že někde existuje technologie, která provede operaci za deset sekund a pacient po ní ihned sám odchází. Raději ho dají na lůžko, kde zůstane týden. Takový přístup se musí změnit. Hodně to souvisí s přenosem informací – musíme víc o podobných věcech mluvit.

Váš fond stojí na udržitelnosti, ale i ziskovém potenciálu start‑upů. Je ještě možné dělat věci neudržitelně?

V současnosti už nedává smysl, abychom zase kopali doly a podobně. Musíme přinést alternativu, která je udržitelnější k obyvatelům, místu i dané zemi a snižuje uhlíkovou stopu. To je to téma. Jde o vizi dlouhodobě udržitelného rozvoje. Sami udržitelnost vnímáme jako základní podmínku k tomu, abychom vůbec mohli podnikat.

Dlouhodobý udržitelný rozvoj je i politické téma. Rozumí mu politici v Česku?

To je právě ten problém. Když si třeba vzpomeneme na Gretu – ona měla určitou roli, proto to tak i rezonovalo. Za jejími názory byl nějaký tým, ale to teď úplně nechám stanou. Podstatné je, že politici nechápali, co vlastně říká, a začal boj. A to proto, že neměli dostatek informací, opravdu netušili, jak tyto situace vyřešit, protože řešení neexistovala. Nebyly tu lepší alternativy.

Naším úkolem v rámci Soulmates je tyto alternativy vyhledávat a dávat politikům informace, které jsou pro ně nosné. Proto se snažíme být aktivní i v Poslanecké sněmovně. Vysíláme tímto směrem signály, teď dokonce připravujeme jeden projekt, který by mohl mít velkou roli v rámci změny koncepce vzdělávání v Česku.

Od start‑upů vyžadujete, aby byly „zelené“ a zároveň už stály i na vlastních nohou. Co ještě určuje, koho podpoříte?

Vycházíme z našeho marketingového backgroundu, protože Soulmates Ventures vzniklo na základě brand development studia (studia pro vývoj značky – pozn. red.), které velmi intenzivně dodávalo služby projektům, jež se právě uváděly na trh. A proto jsme si byli schopni udělat si jednoduchou analýzu toho, co trh vyžaduje a co daný produkt nabízí. To je základ naší investiční strategie, kterou jsme nastavili. Říká, že budeme investovat do projektů, u nichž si tuto analýzu budeme schopni udělat. Potřebujeme od zákazníka zkrátka slyšet, že si svoje fungování už bez určitého produktu nedovede představit a že je na něm závislý. Pak dává investice smysl.

Když už start‑up zainvestujete, pak se mu ale i intenzivně věnujete.

To je princip akcelerátoru. Vytvořili jsme tři programy, nejzásadnější je ten, který se zaměřuje na vstup na trh, druhý je pak zacílený na škálování, třetí cílí na přípravu exitu ve společnosti. Start‑upům zároveň poskytujeme nejlepší experty na trhu. To je naše zásada. Vytváříme panel expertů na danou tematiku. Začínáme pak workshopem, analytickou fází, při níž zjišťujeme, v čem může mít start‑up problém. To je jedna z důležitých částí, primárně jde o to, jaký je founder a jeho tým. Když zjistíme, že se považují za nejchytřejší na světě a že se nemíní nic učit, neinvestujeme do nich.

A co když jen founder udělá chybu v byznysplánu?

Potom dobře funguje analytická fáze, pokud dovede otevřeně říct, v které oblasti má problém. Naším úkolem pak je vysbírat z týmu ty nejlepší lidi – spolupracujeme s univerzitami, Akademií věd, já sám jsem členem České asociace interim managementu (CAIM), kde je ověřených osmdesát certifikovaných interim managerů. Jsou tam i ti, kteří mají svoje vlastní agentury. Tím máme přístup k poměrně vysoké expertize, domnívám se, že k větší než kdokoliv jiný. Díky ní pak dokážeme problém specifikovat a vyřešit. Právě v tom tkví naše know‑how, že dokážeme zadat práci dalšímu v našem řetězci. V tom jsme velmi efektivní. I foundeři někdy říkají, že jsme pro ně jako zjevení.

Začátkem letošního roku jste získali významné ocenění a titul nejlepší VC ve střední Evropě. Ve vašem portfoliu je i estonský start‑up eAgronom, který také v zahraničí zabodoval i zaujal.

Rok po naší investici do něj vstoupila největší švédská banka, také rozpoznala potenciál eAgronomu. V posledním investičním kole v červnu získal 10 milionů eur a nedávno jsme uskutečnili třetí navazující investici, protože je to jeden z projektů, který nám dává obrovský smysl.

Jak funguje?

Poskytuje zemědělcům softwarový nástroj, který jim zlehčuje a zjednodušuje hospodaření na jejich farmách. Součástí něho je i zaimplementování celé řady udržitelných postupů, které mají za úkol šetřit peníze zemědělcům a zlepšovat a přetvářet půdu na udržitelnější. Tím i zkvalitňovat potraviny, aby byly zdravější a aby jich bylo více. To vše pozitivně ovlivňuje i snižování uhlíkové stopy, protože hospodářství a farmy na ni mají největší vliv. Zemědělství působí na oteplování planety ze třiceti procent. Na úrovni farmy je to ale sedmdesát procent.

To je opravdu vysoké číslo.

Dnes se už podařilo zaimplementovat a přetvořit na udržitelné zemědělství asi 1,5 milionu hektarů půdy. Z toho je část, přibližně 300 tisíc hektarů, v Africe. Většina je ovšem v Evropě a Česká republika už je také součástí eAgronomu. Tento start‑up pořád roste a očekáváme, že do roku 2025 by mohl ovlivňovat až pět milionů hektarů půdy v Evropě.

A co je ještě perlička: eAgronom vytvořil systém a usiluje už několik let o certifikaci tvorby uhlíkových offsetů (obchodovatelných jednotek, díky nimž mohou jednotlivci, firmy nebo státy částečně kompenzovat svou uhlíkovou stopu, kterou už nedokážou snížit jiným způsobem – pozn. red.), což je deklarace o udržitelném postupu. Samozřejmě je to i komodita, se kterou už se obchoduje. Je s tím ale spojená spousta problémů.

Z jakého důvodu?

Protože spousta offsetových projektů byla green washing (dezinformační marketing – pozn. red.). Byly špatně nastavené, eAgronom si toto ale velmi uvědomuje. Aktuálně probíhá striktní certifikace u několika národních organizací. Předpokládáme, že na konci letošního roku bychom ji měli mít. Start‑up eAgronom by se tak měl stát prvním certifikovaným prodejcem uhlíkových offsetů v Evropě.

Jak to máte vlastně s jednorožci (start‑upy s hodnotou přes jednu miliardu dolarů – pozn. red.)? Je pro vás jejich „lov“ důležitý?

Jdeme po jednorožcích s vizí dlouhodobě udržitelného rozvoje. Naší strategií opravdu je chytit jednorožce ještě letos. Přejeme si hrát tu nejvyšší ligu a v jednáních se neustále zlepšujeme. Vyjednáváme s právníky z Harvardu, ale i s nejlepšími právními kancelářemi po celé Evropě, včetně otrlých korporátních právníků. Z většiny těchto jednání jsme nakonec vyšli jako hlavní investoři. Je to naše expertiza, kterou jsme si získali respekt. Snažíme se dělat vše nejlépe, jak dokážeme. Transparentně a s pokorou.

