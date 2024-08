Jediný majitel a zakladatel internetové společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič zvažuje uvedení jejích akcií na burzu. Zmínil se o tom na online placené platformě Patreon s tím, že je to něco, co mu leží v hlavě. Mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová článek označila za průzkum terénu.

„Vypadá to jako blbost, bolí to, možná budu muset i trochu bojovat, abych to prosadil, ale nakonec to dopadne dobře,“ rozvedl Lukačovič své úvahy o potenciálním IPO Seznamu, které podle něj z racionálního hlediska nemusí dávat žádný smysl. Zároveň ale uvedl, že se mu v minulosti podařilo prosadit několik úspěšných nápadů, které se z pohledu klasického tabulkového managementu zprvu jevily jako nesmyslné.

Zmínil založení Seznam Zpráv nebo nekonečnou domovskou stránku. Uvedl také, že pokud by se IPO Seznamu povedlo, byla by firma v daném segmentu sama.

Lukačovičovo rozjímání spustilo na sociálních sítích lavinu převážně pozitivních ohlasů mezi investorskou veřejností. „Bylo by to skvělé a měli bychom ho v tom podpořit. Všichni pořád bědují, jak máme nerozvinuté kapitálové trhy, ale vlastně s tím nikdo nic nedělá. Takže každý, kdo k jejich rozvoji přispěje velkým IPO na pražské burze, je velký hrdina a benefituje z jeho kroku nakonec celá společnost,“ napsal na síti X například známý český investor Jan Barta z Pale Fire Capital. Vyzval přitom další „české kapitalisty – vlastence“, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli k rozvoji českého kapitálového trhu přispět. Barta navrhuje koupit Burzu cenných papírů Praha (BCPP) a zároveň, aby se čeští kapitalisté zavázali k uvedení svých firem na burzovní parket. Sám je připravený se takové akce zúčastnit.

Ale zpátky k Seznamu. O jak velký vstup by skutečně šlo? Analytik Capitalinked Radim Dohnal upozornil na to, že možný vstup Seznamu na burzu je zatím v rovině spekulací. Není také jasné, jak velká část akcií by byla obchodovatelná. Podle výše tržeb a zisku odhaduje celkovou hodnotu společnosti na 20 až 35 miliard korun.

Jen pro kontext lze uvést, že například tržní kapitalizace zbrojařské firmy Colt CZ Group je nyní 33 miliard korun, největší firma na pražské burze ČEZ má hodnotu přes 488 miliard korun.

„Burza je připravena. Myslím, že možnost na pražské burze realizovat úspěšně IPO lze demonstrovat na mnoha předchozích transakcích. Firma tohoto typu, jakkoliv neznáme její přesnou velikost, by byla nepochybně zařazena do hlavního indexu PX a zcela nepochybně by byla kandidátem i pro zařazení do indexu MSCI Emerging Markets. Ten je velmi důležitý z pohledu pasivně řízených investic. Přítomnost v takovém indexu má významný vliv na sekundární likviditu emise,“ uvádí Jiří Kovařík, ředitel komunikace Burzy cenných papírů Praha.

Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz loni zvýšila zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Lukačovič Seznam založil v roce 1996. Firma provozuje stejnojmenný vyhledávač Seznam.cz, zpravodajský server Seznam Zprávy, Televizi Seznam, službu Mapy.cz nebo Sbazar, Sreality a Sauto. Nabízí mimo jiné také srovnávač Zboží.cz, Počasí.cz, Prohlížeč nebo videoportál Stream.cz.

Jak by proces vstupu na burzu vypadal? Pokud firma míří na regulovaný trh, musí reportovat dle mezinárodních účetních standardů IFRS, aby její výsledky byly srozumitelné pro mezinárodní investory, musí mít jasnou a transparentní strukturu a být vnitřně připravena na status veřejně obchodované společnosti.

Pro Lukačoviče by uvedení Seznamu na burzu znamenalo podle Dohnala přísun likvidity, zároveň by ale ztratil poslední slovo při řízení skupiny. Velký přínos pro Seznam si Dohnal představit neumí, jedině v případě, že by firma plánovala větší expanzi, na kterou nestačí současné peněžní prostředky. „Nucené otevření investorské veřejnosti by v některých okamžicích mohlo znamenat nepříjemné se otevření konkurenci, zejména Googlu, který má v Česku nadále na evropské poměry nízký podíl,“ upozornil.