Už v době zveřejnění nápadu, že by Seznam.cz mohl vstoupit na burzu, se zdálo, že jde přinejlepším o plácnutí do vody spíš než o reálný projekt. O 41 dnů později je to potvrzeno.

Česká internetová jednička, co do návštěvnosti, se na primární úpis akcií nechystá. Stoprocentní majitel společnosti Ivo Lukačovič to oznámil na svém profilu na placené síti Patreon. Vydal tam článek s titulkem Seznam IPO: Nejblbější nápad mého života, v němž rozebírá důvody, proč se vstup na burzu neuskuteční a jaký byl vlastně jeho původní záměr.

