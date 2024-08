Je přísně zakázáno brát si s sebou cokoliv do hrobu. Zakladatel společnosti EMUN Petr Laštovka zmíněné cimrmanovské heslo prosazuje při správě majetku, neboť bohatí lidé mají občas pocit, že by měli řídit majetek a chování celé rodiny i ze záhrobí. „Myslí si, že jimi vymyšlené řešení bude fungovat dalších sto let. Určitě je dobré zachovat a předat myšlenky nebo hodnoty, ale také je nutné nechat určitou volnost, protože věci se ve světě mění,“ říká Laštovka.

Kdo si dokáže zmíněné připustit, udělal první krok pro uchování bohatství i dalším generacím. Klíčové přitom je rozhodnout se, jak velkou část majetku vyčlenit na investice. A když rozhodnutí padne, je na řadě tvorba investičního portfolia. „My se inspirujeme od jedněch z nejlepších investorů, a to jsou nadační fondy (tzv. endowmenty) amerických univerzit, jako jsou Yale nebo Harvard,“ uvádí Leoš Jirman, investiční ředitel a partner EMUN. Za poslední tři roky tak klientům v rámci individuálních portfolií firma zhodnotila majetek o miliardu, přičemž hodnota spravovaného majetku v této službě činí přes pět miliard.

Laštovka s Jirmanem také v rozhovoru pro HN vysvětlují, proč spustili fond pro kvalifikované investory. Ten umožňuje investovat do private equity (soukromý kapitál, jenž není burzovně obchodovaný – pozn. red.) ihned bez čekání, jak to obyčejně bývá. Mluví také o dluhopisovém fondu, který vynesl od září 2022 už 20 procent. Jirman rovněž rozebírá, co lze očekávat na americkém trhu.

