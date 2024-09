Na podzim se změní pravidla pro oddlužení. Proces bude trvat tři roky namísto dosavadních pěti. A to díky tomu, že začne platit novela insolvenčního zákona. Soudci by navíc měli dostat k ruce nový systém, který jim výrazně usnadní určení sumy, kterou by měl dlužník splatit. Nově už dlužník nebude muset uhradit alespoň 30 procent svých dluhů jako dosud, ale musí dodržet podíl určený soudem právě podle jeho příjmů.

