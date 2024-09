Věřím, že řada čtenářů newsletteru si ještě pamatuje druhou polovinu devadesátek, zlatý čas britpopové scény. A k ní naprosto neodmyslitelně patří Oasis. Kapela, která byla přirovnávána k Beatles své doby. Skoro na den přesně před patnácti lety (28. srpna 2009), před koncertem na pařížském festivalu, chtěl zpěvák Liam Gallagher rozmlátit kytaru o hlavu svého bratra Noela. Šlo o jednu z opravdu mnoha hádek v jejich životě. Kapela koncert zrušila, následně Noel vydal prohlášení, že se svým bratrem už nevydrží ani chvíli a jedna z hudebních ikon 90. let skončila. Tehdy hlavně z Noela bylo cítit, že chce jít jiným směrem, mít svůj band, ve kterém bude mít slovo jen on a bude moct víc experimentovat s hudbou. Proto taky vznikl projekt Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam kontroval kapelou Beady Eye a následně hrál pod svým jménem (mimochodem oba bratři po rozpadu vystoupili i v Praze, Noel v únoru 2018 v Lucerně, Liam o rok později na Metronomu).

De facto už od rozpadu v roce 2009 nám fanouškům Oasis bylo jasné, že se na koncerty zase dají dohromady. Ze tří důvodů:

1. Chce to několik milionů jejich fanoušků (to bude ten nejméně důležitý).

2. Být znovu v centru pozornosti, což si myslím, že oběma Gallagherům nejvíc chybí.

3. Peníze. Nemusí to být tak, že jim došly, ale na stole leží tak velký balík, že se těžko odmítá.

Ale stejně tak bylo zřejmé, že to potrvá dost let. První dva body bychom mohli pitvat dlouho, ale pojďme spíše na ty finance. Protože jsme byznysový newsletter a protože jde o opravdu velké peníze.



