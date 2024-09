Elektromobily jsou na českých silnicích už běžným jevem, potkat auto na vodík jde ale zcela výjimečně. A pár let to tak zůstane. Připouští to i stát. Vláda koncem srpna schválila aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, v němž nově předpovídá, že nástup vodíkových vozů nebude zdaleka tak silný, jak se ještě nedávno předpokládalo.

Zatímco v předchozím plánu z roku 2019 počítal stát se 40 až 50 tisíci vodíkovými vozy na českých silnicích k roku 2030, teď tento počet zásadně zmírnil. Odhaduje, že ke konci desetiletí bude registrováno jen okolo tří tisíc vodíkových osobních aut a 800 lehkých užitkových. „Největší brzdou je stále vyšší cena vodíku jako paliva na plnicích stanicích,“ sdělil HN Jan Sochor, senior specialista pro rozvoj vodíkového hospodářství České vodíkové technologické platformy.

Pro srovnání: v elektromobilitě akční plán k roku 2030 počítá s 250 tisíci osobními vozy a 20 tisíci lehkými užitkovými vozy.

