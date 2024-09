Úřad práce zrychlil v posledním roce vyřizování dávek – může za to digitalizace, ale také důkladnější sledování výkonu úředníků. Každý týden se mohou podívat a porovnat s kolegy, kolik dávek stihli vyřídit nebo kolik lidí dostali zpátky na trh práce. „Bál jsem se, že kvůli měření výkonnosti vzroste fluktuace, a nevzrostla. Myslím, že jsou hrdí na to, co dokázali,“ chválí své lidi generální ředitel úřadu práce Daniel Krištof.

V Praze 4 se v některých případech čeká na dávku na bydlení i déle než tři měsíce. Proč?

Poslední dva měsíce se nám daří v republice přes 90 procent dávek vyřizovat do 30 dní. Zákonná lhůta je přitom 60 dní. Praha má za posledních pár měsíců dramatické zlepšení. Velmi pomohlo zřízení detašovaného pracoviště v Příbrami, které zpracovává digitálně podané dávky z Prahy 9 a z Prahy 4. Čtyřka je jen na 44 procentech, devítka na tom ještě nedávno byla hůř, ale už je na dobrých 60 procentech. Praha dřív nebyla tak zatížená agendou dávek, teď je pod tlakem velkého nárůstu počtu žádostí o dávky, což způsobil covid, energetická krize a válka na Ukrajině. Spravíme to také, ale chce to víc času.

