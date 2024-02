Paní Anna je samoživitelka se dvěma dětmi. Kvůli vysokým výdajům na domácnost a nízkým příjmům si požádala tak jako další lidé v polovině listopadu o příspěvek na bydlení. Na pomoc s pokrytím životních nákladů mají nárok ti, u kterých přesahují 30 procent jejich příjmů. To Anna bez problémů splňuje, i tak ale na příspěvek čekala zhruba čtvrt roku. Bydlí totiž v Praze 9 a tamní úřad práce je jedním z těch, které vyřizování žádostí kvůli přetížení často nestíhají. Přesná čísla o počtu žádostí, jež nestihne vyřídit, však Úřad práce nebyl schopen uvést.

Výše příspěvku se kromě příjmů počítá podle počtu členů domácnosti i reálných nákladů na bydlení. Úřad práce má pak žádost vyřídit do jednoho měsíce, u komplikovanějších případů pak nejpozději do dvou. Paní Anna ale dávku dostala vyplacenou až tento týden, po 105 dnech. Za celou dobu se jí nepodařilo získat jedinou informaci, co se s její žádostí děje.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jakou má zkušenost s příspěvkem samoživitelka se dvěma dětmi?

Jaká je reakce úřadu práce?

Kolik vyřizuje úřad žádostí?