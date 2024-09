Akciové trhy vstupují do velmi náročného období, a v příštích měsících tak může dojít ke zlevnění většiny titulů. Vidíme nyní mnoho důvodů k obavám: ceny akcií jsou na historických maximech a odráží ty nejlepší možné scénáře vývoje na trzích. Z pohledu valuací jsou tedy hlavní indexy velmi drahé. Mimo jiné to dokládají i nedávné kvartální výsledky společnosti Nvidia, která překonala očekávání Wall Street a zlepšila svůj celoroční výhled hospodaření. Akcie firmy však i přesto výrazně klesají.

To nám ukazuje, že trh má velmi náročná očekávání. Americký dolar se vrací z vyprodané oblasti a může mít před sebou týdny posilování při absenci vážnějších recesních náznaků. Posilující dolar je většinou pro akciové trhy špatným znamením.

Sezonně je také září tím nejhorším měsícem v roce pro akcie, protože dochází k výběrům zisků.

Letošní rok mají na trhy rovněž silný vliv blížící se volby ve Spojených státech. Období se vyznačuje vysokou volatilitou, obzvláště nyní, těsně před listopadovým kláním o Bílý dům. S tím, jak se volby přibližují, začínají investoři čím dál seriózněji zvažovat politické změny, které nastanou, pokud bude dalším prezidentem USA Donald Trump nebo Kamala Harrisová. Například pokud zvítězí Harrisová, existuje riziko, že dojde k výrazně přísnějšímu zdanění velmi majetných osob, které zpravidla mají významnou část svého majetku v akciích.

Někteří investoři se tak mohou pokusit předejít riziku tím, že akcie odprodají ještě před volbami. A to i s ohledem na fakt, že trhy předvedly impozantní růst, který započal v roce 2023. Od té doby si index S&P 500 připsal 47 procent a technologický Nasdaq Composite dokonce 69 procent. To silně překonává typický historický roční růst o zhruba 10 procent. Nejistota kvůli volbám tedy bude odteď až do listopadu jenom sílit.

Výše uvedené v kombinaci s tím, že významní a kvalitní investoři, jako jsou Warren Buffett či Bill Ackman, odprodávají akciové tituly a zvyšují svoji peněžní zásobu, nás vede k opatrnosti vůči trhům, které oceňují dokonalý makroekonomický vývoj.