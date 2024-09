Pěstitelé ovoce mohou získat mimořádnou podporu téměř půl miliardy korun za škody, které jim způsobily jarní mrazy. Vláda schválila příslušný program, uvedl na síti X ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ovocnáři podle něj budou moct začít o podporu žádat nejpozději 15. října, termín pro podání žádostí bude do 31. října. Peníze se budou vyplácet od prosince, zemědělci by je měli dostat nejpozději do konce ledna příštího roku.

Státní zemědělský intervenční fond, který spravuje evropské zemědělské podpory, rozdělí mezi ovocnáře 15 milionů eur (zhruba 378 milionů korun) z unijního rozpočtu a 100 milionů korun, které přidá Česko, přičemž polovinu poskytne ze svých zdrojů ministerstvo zemědělství a dalších 50 milionů půjde z národního rozpočtu. Část z peněz fond vyplatí také na zmírnění dopadů letošních jarních mrazů v lesních školkách.

Výborný následně na tiskové konferenci po jednání vlády zopakoval, že peníze dostanou ovocnáři, kteří evidují minimálně 50 procent škod. Podle něj to je zhruba 600 subjektů. Při vyplácení podpory stát zvýhodní pěstitele se sjednaným pojištěním, ostatním bude podpora zkrácena o polovinu.

Výborný také zdůraznil, že podpora nepokryje úplnou výši škod, kterou ovocnáři utrpěli. Podle něj je to příspěvek pro to, aby pěstitelé ekonomicky přežili a nebyli nuceni přistupovat ke kácení sadů. Zdůraznil také, že podpora je předjednaná s Ovocnářskou unií. Její předseda Martin Ludvík už dříve uvedl, že kompenzace za škody by mohla změnit rozhodnutí některých ovocnářů zmenšovat plochu sadů.