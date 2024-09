V obchodech s jízdními koly a elektrokoly mohou lidé už druhý rok narazit na modely se slevou i více než 50 procent. Jednotliví hráči na trhu ve snaze zbavit se enormních skladových zásob prodávají některé bicykly i za výrobní cenu. Výhodná nabídka se však rozhodně netýká všech typů kol. Například po dražších modelech silničních či gravelových kol poptávka od covidu neklesla, a proto si cenu drží.

„Tato kola ve slevě téměř nejsou, u silničních kol teď dokonce pozorujeme spíše jejich nedostatek. V regionu střední Evropy zájem o silniční kola opět roste, po gravelu pak poptávka roste celosvětově,“ říká Jan Schindler, zakladatel a jednatel sítě cyklistických obchodů Mojekolo.

Gravelová kola jsou konstrukcí velmi podobná těm silničním, ale díky silnějšímu rámu a širším plášťům jsou kromě jízdy po asfaltu vhodná i do terénu. Podle Schindlera na ně přechází lidé ze silničních kol, ale ještě častěji ti, kteří jezdili na horských kolech. „Gravel je úplně nový segment a pro řadu lidí představuje životní styl spojený s cestováním a několikadenními vyjížďkami do přírody,“ zmiňuje Schindler trend takzvaného bikepackingu. Zároveň je i univerzálním kolem pro každodenní sportovní vyžití.

Ochota utrácet roste

V případě silničních kol se podíl prodaných modelů na celkovém objemu bicyklů zvýšil jen mírně, podstatně se však změnila cenovka prodávaných silničních kol. Zákazníci jsou za ně běžně ochotni zaplatit částky od 100 tisíc do čtvrt milionu korun, a proto podíl silničních kol na tržbách Mojekolo roste výrazněji než v případě srovnání prodaných kusů.

Podnik s téměř třicetiletou tradicí z toho důvodu na aktuální situaci reaguje a na příští sezonu zvyšuje objednávky silničních i gravelových kol.

Jednou ze značek, které Mojekolo v tuzemsku prodává a jež patří do segmentu dražších kol, je francouzský Look. Schindlerova firma je poslední dva roky jejím výhradním distributorem pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Look se zaměřuje zejména na silniční a gravelová kola, kromě klasického provedení je nabízí i s elektrickým pohonem.

Na bicyklech této firmy jezdí díky spolupráci s týmem Cofidis i závodníci na slavné Tour de France. Možná ještě častěji využívají profesionálové pedály, jež značka Look rovněž vyrábí.

Kromě cyklovybavení Look nabízí Mojekolo v Česku ještě dalších 20 značek, například Ghost, Lapierre nebo Continental.

Mojekolo Síť prodejen jízdních kol, elektrokol a doplňků pro cyklisty vznikla v roce 1996. V současnosti má v tuzemsku kromě e-shopu také 12 kamenných prodejen. Tři obchody provozuje v Brně, dva v Praze a působí také v Ostravě, Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Od října firma otevře další obchod v Liberci.

Síť prodejen Mojekolo je součástí společnosti Schindler, jež kromě Česka působí jako distributor cyklistických značek také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Zakladatelem a jednatelem podniku z Kravař u Opavy je Jan Schindler. Firma je na tuzemském trhu výhradním distributorem například značky Ghost, Lapierre, Look, Continental nebo třeba italské značky cyklistického oblečení Santini.

Značka stojí rovněž za akcí Zapni světlo, která cyklisty nabádá k tomu, aby při svých vyjížďkách používali osvětlení vždy bez ohledu na roční období nebo aktuální viditelnost. Ambasadory akce jsou například bývalý profesionální silniční cyklista Jan Hruška nebo olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Adamczyková. Firma podporuje rovněž projekt Na kole jen s přilbou, jehož cílem je přispět k snížení vážných úrazů cyklistů.

Ideální doba pro nákup je teď

Schindler si podobně jako další hráči na trhu myslí, že díky výrazným slevám mají cyklisté letos jedinečnou příležitost koupit si nový bicykl za velmi výhodných podmínek. „Doporučené ceny výrobců nebudou příliš růst ani v příštím roce, udrží se i nadále stabilní, ale slevy prodejců budou stále nižší,“ odhaduje podnikatel.

Hlavním tahounem z pohledu poptávky však podle Schindlera nejsou ani silniční, ani gravelová kola, ale stále populárnější elektrokola. „Pro většinu firem v oboru tvoří nadpoloviční část obratu. Ani v budoucnu se na tom nic nezmění,“ soudí šéf firmy z Kravař.

Mojekolo má v Česku 12 prodejen, jednu provozuje také na Slovensku. V říjnu se chystá otevřít další obchod v Liberci. „Nabídek na převzetí od současných majitelů prodejen máme víc než v minulosti. Někdy jde o vyhoření, jsou například unaveni z covidu, kdy toho měli hodně. Nebo naopak v covidu začali podnikat a teď zjišťují, že už to není tak výnosný byznys,“ říká Schindler.

Do budoucna by s prodejnami Mojekolo rád působil i v dalších evropských státech. Česko se podle Schindlera zejména od západoevropských trhů liší tím, že zde lidé kolo příliš nevyužívají jako dopravní prostředek, třeba k dojíždění za prací.

Tržby společnosti dosáhly loni 540 milionů korun, což byl v porovnání s předchozím rokem pokles o 37 milionů. Letos vedení společnosti očekává růst v porovnání s rokem 2023 zhruba o 15 procent.

