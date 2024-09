Milan Tesař, obchodní ředitel, InfoConsulting

Práce se zastaralými ERP systémy představuje pro mladší lidi problém. Jejich vzhled a ovládání nevychází z toho, na co jsou zvyklí z webových aplikací. Neochota uživatelů pracovat v zastaralých systémech je někdy silným motivátorem ke změně ERP. Moderní software respektuje aktuální trendy pro uživatelské rozhraní webových aplikací a uživatelé najdou příslušné ovládací prvky tam, kde je očekávají. To zjednodušuje adopci systému ze strany mladších lidí a systém je lépe a intenzivněji využíván. Dodavatelé také zrychlili životní cyklus systémů a novinky jsou k dispozici brzy po jejich vývoji (například Copilot nebo další aplikace AI). A to jsou další plusové body nejen pro mladou generaci.

Martin Dudek, solution architect a AI expert, SAP

ERP systémy mohou významně pomoci firmě přizpůsobit se novým požadavkům mladší generace. Podporují flexibilní model práce – můžete pracovat s klíčovými funkcemi moderních softwarových řešení prostřednictvím mobilní aplikace. Také trend gamifikace nalezne své využití v ERP systémech. Například implementace herních prvků pro zvýšení motivace nebo odměňování za dosažené cíle a rozvoj dovedností. Dalším tématem spojeným zejména s nástupem generace Z je podpora diverzity a inkluze. ERP systémy umí sledovat a reportovat cíle v této oblasti a pomohou při identifikaci a odstranění potenciálních předpojatostí v procesech.

Tomáš Smutný, generální ředitel, QI Group

Kvalitní ERP dokáže pokrýt kompletní požadavky stran personalistiky, docházky i mezd umožněním čerpání různých forem benefitů, jako například zkrácené úvazky, home office či zdravotní nebo jiné volno (takzvané free days). Takový systém pak dokáže vyhovět nastoleným trendům, kde se zaměstnancům dostává větší volnosti, a to zejména těm mladším, kteří s tím už v mnoha případech počítají. Proto je zapotřebí motivovat je nejen mzdou či platem, ale i jinými formami plnění. My takovouto flexibilitu pro zaměstnavatele v systému umožňujeme, výše zmiňované je samozřejmou součástí našeho QI.

Petr Schaffartzik, generální ředitel, K2 atmitec

Pro schopné mladé lidi musí být dnes firma, která je zaměstná, dostatečně atraktivní. Právě ERP systém je jedním z prvků, jenž vytváří pracoviště. To, jak je implementován, odráží fungování firmy a firemní kulturu. Mladí lidé nechtějí pracovat s prostředky, které považují za nemoderní a zastaralé. Moderní ERP systém přístupný odkudkoli může být jedním z atributů, který získá potenciálnímu zaměstnavateli plusové body. Odpadají tak jakákoli omezení z pohledu práce z domova nebo zkrácených úvazků.

Petr Kelar, ředitel, ABIA CZ services

Dnešní ERP systémy a jejich obsah jsou dostupné různými formami, včetně mobilních a webových aplikací. Splňují tak nároky a očekávání mladších generací a nezkušených uživatelů, ale stejně tak i ostřílených manažerů. Díky možnostem personalizace formou dashboardů, widgetů a reportů si každý uživatel může pracovní prostředí uzpůsobit podle sebe. A jelikož se dá k systému přistupovat odkudkoliv na světě, není problém plnohodnotně pracovat z domova, chalupy i apartmánu u moře.

Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii, Minerva

Mladá generace chce stále větší volnost a pružnost, aby se mohla věnovat nejen práci, ale i zábavě. Nesouvisí to ale s nižším pracovním výkonem. Lidé jsou často ochotní pracovat dle potřeby zaměstnavatele večer, v noci nebo z domova, ale na oplátku chtějí více volna nebo nárazově kratší pracovní dobu. ERP systém může tomuto trendu pomoci. Podmínkou je, aby obsahoval co nejvíce pravdivých informací, aby pokrýval všechny klíčové podnikové procesy a aby byl spustitelný uživatelem kdykoli, odkudkoli a na čemkoli.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.