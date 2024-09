Během posledních několika dnů na sebe podali insolvenční návrh dva prodejci oděvů. Jedním z nich je společnost Retail Fashion, která v Česku zastupuje značku Esprit, a druhým je firma We are jeans působící v obchodním centru Westfield Chodov. Obě firmy jako jeden z hlavních důvodů svých problémů zmiňují loňské výrazné zdražení nájmu kvůli inflační doložce ve smlouvě. Společnosti We are jeans kvůli tomu za poslední rok a půl narostly náklady asi o 35 procent.

„Jde o nárůst v rozmezí 100 až 150 tisíc korun měsíčně. K tomu se přidal přibližně třicetiprocentní pokles tržeb, což nás dostalo do značně nevýhodné situace,“ uvádí

zástupci firmy v insolvenčním návrhu.

Ačkoliv je černý scénář obou firem na trhu spíše výjimkou, podstatné zdražení nájmů ovlivnilo byznys všech tuzemských obchodníků – řadě z nich ukrojily náklady podstatnou část zisku, někteří pak zavírají nejméně výdělečné prodejny. I přes současný pokles inflace navíc nemají vyhráno a příští rok je zřejmě čeká další růst nákladů.

