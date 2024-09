Pro některé rodiny je to běžná věc – i děti nacházejí mezi vánočními dárky stírací losy. Seškrabávání políček a odhalování obrázků je pro ně jako hra. Často to u ní končí, nebo si děti přilepší možná několika desítkami či stovkami korun. Zároveň si ale podle odborníků touto formou od útlého věku tvoří vztah k hazardu. Do styku s ním každoročně přijde vyšší počet nezletilých Čechů a Češek. A podle expertů bude třeba zavést změny, aby se tento vztah neprohluboval.

Hazard je totiž v Česku rostoucím problémem. Podle poslední zprávy o hazardním hraní, která vznikla na Úřadu vlády, meziročně vzrostla celková částka vložená do hazardu. Lidé všech věkových kategorií podle ní v minulém roce prosázeli 873 miliard korun, o 114 miliard více než loni. Na každého Čecha bez rozdílu věku tak v minulém roce připadl vklad asi 80 tisíc korun.

