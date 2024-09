Tuzemská inflace se v tomto roce nepřetržitě pohybuje v horní části tolerančního pásma ČNB. Po dvou letech extrémního zdražování se sice jedná o značnou úlevu pro celou českou ekonomiku, ale není nebe bez mráčků. V letních měsících se očekávalo, že by inflace mohla dokonce spadnout pod dvouprocentní cíl, ale nestalo se tak (v červenci i srpnu stouply ceny meziročně o 2,2 procenta).

Hlavním důvodem prognostické nepřesnosti stejně jako v průběhu značné části tohoto roku byl rozkolísaný vývoj cen potravin, který se poměrně významně odchyluje od běžných sezonních vlivů pozorovaných v minulých letech. Po většinu letošního roku hrál ve prospěch nás všech, když ceny potravin klesaly a tlačily inflaci směrem dolů. Na to ale nelze spoléhat věčně.

Negativní roli ve zbytku roku sehraje statistická základna z minulého roku, kdy ceny potravin meziměsíčně klesaly již od července 2023 (s výjimkou října), díky čemuž se meziroční dynamika rychle snižovala. V loňském prosinci byl dokonce zaznamenán také první meziroční pokles cen v této kategorii po více než dvou letech. Supermarkety se předháněly s nejrůznějšími slevovými akcemi, aby ukázaly svým zákazníkům, že právě ony promítly snížené DPH z 15 na 12 procent do konečných cen. Podobnou štědrost od obchodních řetězců můžeme ale těžko očekávat, a tak se inflace v nejbližších měsících nejspíše posune blíže k tříprocentní hranici.

Pokud se takový scénář naplní, představovalo by to výzvu pro ČNB. Ale ne z pohledu nastavení měnové politiky, jelikož ta dokáže ovlivnit primárně ceny zboží a služeb (čili jádrovou inflaci) a pouze velmi omezeně ceny potravin (a také energií či pohonných hmot). Případné zvýšení inflace by tak bankovní radu nemělo rozhodit, ale ta musí také dokázat přesvědčit domácnosti, že se jedná pouze o krátkodobý výkyv v jinak dobrém směřování. To ale nemusí být vůbec lehká mise, protože inflační vlna v nás zanechala bolestivé šrámy, které se zatím ztuha zacelují. Pro dobro nás všech si přejme, aby tento nelehký úkol bankovní rada zvládla co nejlépe.